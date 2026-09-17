Aleix Aparicio, convocado para disputar el Campeonato del Mundo Cadete y Junior WAKO

El salmantino Aleix Aparicio, deportista de Escuela Élite Salamanca, ha sido convocado por la Selección Española de Kickboxing para disputar el Campeonato del Mundo Cadete y Junior WAKO, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Italia).

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Aleix competirá en dos modalidades dentro de la categoría de -63 kg: Point Fighting, con 26 deportistas inscritos, y Light Contact, con 22 participantes. Dos categorías muy numerosas y exigentes en las que se enfrentará a algunos de los mejores jóvenes del panorama internacional.

La competición contará con una participación extraordinaria: 2.899 atletas, 3.822 inscripciones y representantes de 78 países, cifras que reflejan la enorme dimensión y el prestigio internacional de este campeonato.