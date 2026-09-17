Aleix Aparicio, convocado para disputar el Campeonato del Mundo Cadete y Junior WAKO

El salmantino Aleix Aparicio, deportista de Escuela Élite Salamanca, ha sido convocado por la Selección Española de Kickboxing para disputar el Campeonato del Mundo Cadete y Junior WAKO, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Italia).
Aleix competirá en dos modalidades dentro de la categoría de -63 kg: Point Fighting, con 26 deportistas inscritos, y Light Contact, con 22 participantes. Dos categorías muy numerosas y exigentes en las que se enfrentará a algunos de los mejores jóvenes del panorama internacional.
La competición contará con una participación extraordinaria: 2.899 atletas, 3.822 inscripciones y representantes de 78 países, cifras que reflejan la enorme dimensión y el prestigio internacional de este campeonato.
"La convocatoria supone un importante reconocimiento al trabajo, la constancia y la progresión deportiva de Aleix Aparicio, que afrontará la oportunidad de competir junto a los mejores jóvenes del mundo y de representar a España y a Salamanca en el principal escenario internacional del kickboxing juvenil. Finaliza una preparación muy exigente pero de la que tanto él como los técnicos están muy orgullosos", explican desde la Escuela Élite Salamanca.