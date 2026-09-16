El Salamanca CF UDS y la UD Santa Marta, a por el penúltimo paso para estar en la Copa del Rey

Dos pasos le faltan al Salamanca CF UDS y a la UD Santa Marta para estar en la Copa del Rey. Pero solo hay sitio para uno. Este miércoles, los dos equipos charros quieren dar el penúltimo paso para estar en el torneo del KO y medirse a un Primera División.

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La Unión Deportiva Santa Marta recibe este miércoles, a las 19 horas en el estadio Alfonso San Casto, al Bergantiños. Los de Mario Sánchez han comenzado de forma impecable la competición en Tercera RFEF y se miden a un rival de categoría superior.