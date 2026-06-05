Atropellan a un hombre en Santa Marta

Salamanca ha registrado dos accidentes, con apenas media hora de diferencia, a primera hora de la mañana de este viernes.

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Tal y como refieren fuentes oficiales, el 112 de Castilla y León habría sido alertado a las 07:44 horas de una colisión protagonizada por un turismo y un patinete en el paseo de la Estación, en Salamanca capital.

Producto del impacto, el alertante solicitaba asistencia sanitaria para la conductora del patinete, una joven de 18 años. Las mismas fuentes refieren que las lesiones sufridas por la víctima no revisten aparente gravedad.

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En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, así como una ambulancia.

Poco después de este primer suceso, a las 08:15 horas, un varón de 70 años ha sido atropellado en Santa Marta.

El herido, aquejado de dolor en la espalda, ha requerido asistencia sanitaria.

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