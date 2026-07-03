El Festival de Bandas llena de música Villamayor este sábado

El Ayuntamiento de Villamayor y la Banda de Música de Villamayor ultiman los preparativos para una de las citas culturales más esperadas del año: el XXIV Festival de Bandas de Música, que se celebrará este sábado 4 de julio a las 21:00 horas en la emblemática Plaza de España.
La vigésimo cuarta edición de este tradicional festival contará con un componente muy emotivo, ya que la agrupación anfitriona recibirá de forma oficial a la Banda Municipal de Música de Ribadeo. Este encuentro devuelve la calurosa acogida que la formación gallega brindó a los músicos de Villamayor durante su visita a Ribadeo en el año 2018, reforzando los lazos culturales y de amistad que unen a ambas localidades a través de la música.
Bajo los hastags institucionales #SuenaVillamayor y #SuenaRibadeo, el festival promete ofrecer un repertorio variado y de gran calidad técnica en un escenario al aire libre, pensado para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades.
El evento está organizado y coordinado conjuntamente por la Banda de Música de Villamayor y el Ayuntamiento de Villamayor, quienes invitan a toda la ciudadanía a arropar a ambas agrupaciones en lo que se prevé como una noche inolvidable de tradición, hermandad y cultura.