El Festival de Bandas llena de música Villamayor este sábado

El Ayuntamiento de Villamayor y la Banda de Música de Villamayor ultiman los preparativos para una de las citas culturales más esperadas del año: el XXIV Festival de Bandas de Música, que se celebrará este sábado 4 de julio a las 21:00 horas en la emblemática Plaza de España.

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La vigésimo cuarta edición de este tradicional festival contará con un componente muy emotivo, ya que la agrupación anfitriona recibirá de forma oficial a la Banda Municipal de Música de Ribadeo. Este encuentro devuelve la calurosa acogida que la formación gallega brindó a los músicos de Villamayor durante su visita a Ribadeo en el año 2018, reforzando los lazos culturales y de amistad que unen a ambas localidades a través de la música.

Bajo los hastags institucionales #SuenaVillamayor y #SuenaRibadeo, el festival promete ofrecer un repertorio variado y de gran calidad técnica en un escenario al aire libre, pensado para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades.