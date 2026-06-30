Corte de agua por obras en Villares de la Reina este miércoles

El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha anunciado un corte en el suministro de agua para este miércoles 1 de julio. El motivo es la acometida de obras, en concreto, la instalación de una llave, por lo que es necesario cortar el suministro de agua de 8.00 a 17.00 horas, aunque es posible se que se pueda reanudar el servicio antes de la hora prevista.

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Una vez finalizados los trabajos, el Ayuntamiento espera poder dar suministro a la mayoría de las calles del casco urbano con celeridad gracias al nuevo depósito de agua en la zona de la piscina de verano. Una vez instalada la llave de paso, se procederá al cambio de las tuberías, que tienen más de cincuenta años y que suministran el agua al casco urbano, durante los próximos meses.