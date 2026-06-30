Se impartirá en la Escuela Municipal de Hostelería y tendrá acciones formativas, actividades de investigación y difusión

Santa Marta de Tormes ha aprobado en sesión plenaria una modificación de crédito de 910.966 euros que permitirán al Ayuntamiento acometer diferentes proyectos entre los que cabe destacar la creación de la cátedra ‘Gastronomía contemporánea’ que se pondrá en marcha el próximo curso en la Escuela Municipal de Hostelería.

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Del montante total de la modificación de crédito, 713.807 euros proceden del Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca, y los 197.159 euros restantes del remanente de tesorería de las arcas municipales.

La cátedra contará con una dotación anual de 30.000 euros y será posible gracias a la firma de un convenio con la Universidad de Salamanca que ha apostado por Santa Marta para favorecer el desarrollo académico, cultural, gastronómico y socioeconómico tanto del municipio como de la entidad académica. Un convenio que tendrá una duración inicial de cuatro años.

Además de actividades formativas, la cátedra contempla actividades de investigación y difusión que abarcan desde publicaciones científicas hasta encuestas de consumo, mesas redondas y talleres gastronómicos, lo que situará a Santa Marta a la cabeza de la formación culinaria.