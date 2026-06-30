Santa Marta de Tormes ha aprobado en sesión plenaria una modificación de crédito de 910.966 euros que permitirán al Ayuntamiento acometer diferentes proyectos entre los que cabe destacar la creación de la cátedra ‘Gastronomía contemporánea’ que se pondrá en marcha el próximo curso en la Escuela Municipal de Hostelería.
Del montante total de la modificación de crédito, 713.807 euros proceden del Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca, y los 197.159 euros restantes del remanente de tesorería de las arcas municipales.
La cátedra contará con una dotación anual de 30.000 euros y será posible gracias a la firma de un convenio con la Universidad de Salamanca que ha apostado por Santa Marta para favorecer el desarrollo académico, cultural, gastronómico y socioeconómico tanto del municipio como de la entidad académica. Un convenio que tendrá una duración inicial de cuatro años.
Además de actividades formativas, la cátedra contempla actividades de investigación y difusión que abarcan desde publicaciones científicas hasta encuestas de consumo, mesas redondas y talleres gastronómicos, lo que situará a Santa Marta a la cabeza de la formación culinaria.
Además de la nueva rama formativa, el Ayuntamiento destinará 557.985 euros al proyecto y la dirección de obra de la pavimentación de la urbanización Aldebarán; 200.914 euros al proyecto y dirección de obra a la pavimentación de Villas de Valdelagua; 24.724 euros al acerado de la calle Hermanos Grimm; 46.895 euros al acondicionamiento de un parcela ubicada en Valdelagua; 20.447 euros a la construcción de una pista deportiva en la avenida Valladolid; y 30.000 euros a la adecuación y el acceso del local ubicado en la calle Antonio Machado.