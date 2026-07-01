Santa Marta aprueba las subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio correspondientes al ejercicio 2026, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar la actividad que desarrollan estas entidades y reforzar su contribución al tejido social, cultural, educativo, deportivo y participativo de la localidad. La convocatoria cuenta con una dotación económica total de 32.300 euros.

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, garantizando un reparto objetivo y transparente de los fondos públicos entre las entidades beneficiarias.

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Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Santa Marta de Tormes que desarrollen actividades de carácter social, asistencial, cultural, educativo, medioambiental, deportivo o de cualquier otro contenido de interés social para la ciudadanía.

Como señaló el concejal de Participación Ciudadana, Juan José Santos, “el año pasado se beneficiaron de estas ayudas 18 asociaciones lo que evidencia que existe un tejido asociativo local importante en nuestro municipio”.

Las ayudas permitirán financiar proyectos y actividades desarrollados por las entidades locales, así como determinados gastos vinculados a su funcionamiento. La aportación municipal podrá alcanzar hasta el 50% del presupuesto total de cada proyecto, debiendo las asociaciones acreditar la financiación restante mediante fondos propios u otras fuentes de ingresos.

Para la concesión de las subvenciones se valorarán aspectos como la trayectoria de la entidad, su participación en la vida municipal, el número de socios, la financiación propia aportada, el interés social de las actividades propuestas, su repercusión en el municipio, el número de beneficiarios previstos y su contribución a objetivos educativos, culturales, sociales o de promoción de la convivencia.

Las actividades objeto de subvención deberán ejecutarse dentro del periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026, debiendo las entidades justificar posteriormente los gastos realizados y acreditar la colaboración del Ayuntamiento en las actuaciones financiadas.

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