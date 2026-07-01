Las noches de Carbajosa se llenan de actividades y espectáculos

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha organizado para este mes de julio una nueva edición de Culcarba Fest, una programación cultural y de ocio pensada para disfrutar de las noches de verano en el municipio con propuestas de cine, música, magia, mentalismo y actividades para todos los públicos.

Bajo el lema “Un verano de cine, cultura y espectáculos”, el programa se desarrollará durante todo el mes de julio, con actividades que tendrán lugar principalmente en el Prado de la Vega y en la Plaza Mayor, siempre a las 22,00 horas.

Publicidad Publicidad

La concejala de Cultura, Alba Hernández, ha destacado que Culcarba Fest “es una programación pensada para que las familias de Carbajosa puedan disfrutar del verano sin salir del municipio, con propuestas variadas, cercanas y dirigidas a todos los públicos”. En este sentido, ha señalado que “el cine al aire libre, la música, la magia y los espectáculos forman parte de una oferta cultural que busca llenar de vida los espacios públicos y favorecer la convivencia durante las noches de verano”.

Por su parte, el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha subrayado que esta programación “refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una cultura accesible, participativa y de calidad”. Además, ha invitado a vecinos y visitantes “a traer su toalla y disfrutar del Prado de la Vega y de la Plaza Mayor como puntos de encuentro durante todo el mes de julio”.

Tríptico Culcarba Fest Julio

La programación comenzará el viernes 3 de julio con la proyección de la película Rondallas, en el Prado de la Vega. Al día siguiente, el sábado 4 de julio, se celebrará la Carrera Popular, que tendrá como punto de encuentro el Complejo Deportivo Municipal.

El domingo 5 de julio será el turno de la magia con Fernando García, mientras que el viernes 10 se proyectará la película Cómo entrenar a tu dragón. La música llegará el sábado 11 de julio a la Plaza Mayor con la actuación del grupo Rocksand, y el domingo 12 continuará la programación con el espectáculo de magia de Jon Ander.

Publicidad Publicidad

El cine volverá al Prado de la Vega el viernes 17 de julio con la película Evolution. El sábado 18 de julio, la Plaza Mayor acogerá la actuación del grupo musical Charros y Gitanos, y el domingo 19 el público podrá disfrutar de una propuesta de mentalismo e hipnosis a cargo de Max Verdié.

La programación continuará el viernes 24 de julio con la proyección de Lilo y Stitch en el Prado de la Vega. El sábado 25, la música volverá a la Plaza Mayor con el concierto de Vinilo; el domingo 26, el Mago Toño ofrecerá un nuevo espectáculo de magia; y el jueves 31 de julio se cerrará Culcarba Fest con el concierto de Gloria, también en la Plaza Mayor.