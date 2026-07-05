Las llamas en un solar de El Montalvo generan una gran columna de humo visible en Salamanca

Un incendio en un solar del polígono El Montalvo, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada, ha obligado este domingo a intervenir a los bomberos de la Diputación y a agentes de la Policía Nacional tras declararse el fuego pasadas las 21:00 horas en la calle Doctor Fleming.

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El incendio se ha originado en un terreno situado entre varias naves y, por el momento, se desconocen las causas.

La gran columna de humo ha sido visible desde distintos puntos de Carbajosa y Salamanca.