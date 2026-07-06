Nuevo incendio en una casa abandonada en Calzada de Medina

Una casa abandonada ubicada en Calzada de Medina, en la zona de Puente Ladrillo, ha vuelto a ser escenario de una nueva intervención de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

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Se trata de un lugar que acumula numerosos incidentes similares y, en esta ocasión, el fuego fue declarado a la 1:30 horas.

Las primeras informaciones apuntan a una quema de colchones como detonante del incendio, lo que obligó a movilizar una dotación de Bomberos.

Las labores de extinción se prologaron hasta las 2:00 horas y, en apenas media hora, las llamas habían sido extinguidas.