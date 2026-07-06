Detenido después de que varios ciudadanos lo retuvieran tras robar un teléfono en la avenida de Portugal

La actuación de un grupo de ciudadanos ha ayudado a arrestar a un varón que robó un teléfono móvil en la avenida de Portugal el pasado viernes.

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Según la información remitida por el departamento de comunicación de Policía Nacional de Salamanca, el varón abordó a una joven por la espalda para arrebatarle el teléfono móvil tras un forcejeo entre ambos.

Los hechos tuvieron lugar a las 23:00 horas cuando la joven iba paseando y hablando a la vez por el teléfono. El ladrón la abordó de forma sorpresiva y tras un forcejeo, en el que resultó herida la víctima, consiguió huir del lugar con el móvil.

Sin embargo, la víctima trató de seguir al varón mientras gritaba que había sido víctima de un robo, por lo que un grupo de ciudadanos se percató de la situación y lograron retener al individuo hasta la llegada de la Policía Nacional.

Una vez que los agentes estuvieron en el lugar, procedieron a la identificación y arresto del varón como autor de un presunto delito de robo con violencia e intimidación, recuperando además el móvil sustraído.

En el registro al detenido pudieron comprobar que entre sus efectos portaba otro teléfono móvil que presuntamente había sido también sustraído.