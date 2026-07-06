Dos heridos en un accidente de tráfico en Salamanca capital

Un accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital pasadas las 14:00 horas de este lunes ha movilizado a los servicios de emergencia en la calle Fernando de Rojas.
Tal y como han informado fuentes oficiales, quienes habrían recibido el aviso a las 14:14 horas, el accidente habría sido protagonizado por dos coches que habrían colisionado lateralmente.
Producto del impacto, una mujer y un hombre han resultado heridos sin que, por el momento, haya trascendido si las lesiones revisten gravedad.
Hasta el lugar de los hechos se han movilizado efectivos de la Policía Local, así como una ambulancia para atender a ambas víctimas.