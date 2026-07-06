Dos heridos en un accidente de tráfico en Salamanca capital

Un accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital pasadas las 14:00 horas de este lunes ha movilizado a los servicios de emergencia en la calle Fernando de Rojas.

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Tal y como han informado fuentes oficiales, quienes habrían recibido el aviso a las 14:14 horas, el accidente habría sido protagonizado por dos coches que habrían colisionado lateralmente.

Producto del impacto, una mujer y un hombre han resultado heridos sin que, por el momento, haya trascendido si las lesiones revisten gravedad.