César Gómez Barthe será nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca al renunciar Pedro Martínez Córdoba

Sorpresa en el Ayuntamiento de Salamanca. Este lunes el propio Consistorio ha anunciado a través de una nota de prensa que César Gómez Barthe Celada será nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca, relevando a Pedro Martínez Córdoba.
Gómez Barthe tomará así las competencias que deja Martínez Córdoba como concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud y tomará posesión del acta en la siguiente sesión plenaria, fijada para el jueves 30 de julio.
Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca han confirmado que Pedro Martínez ha renunciado a su puesto como concejal de forma voluntaria, comunicado este mismo lunes, para ocupar una nueva responsabilidad política en Murcia, ciudad de procedencia, y que dará a conocer este jueves, 9 de julio, en una sesión extraordinaria de pleno municipal.
César Gómez Barthe Celada nació en León el 3 de agosto de 1986, está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la misma institución académica y un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela. Es abogado colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca. Fue responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca entre 2015 y 2019 y actualmente era asesor del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca. En cuanto a su trayectoria política, fue secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca entre 2012 y 2021.