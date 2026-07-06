Castilla y León activa ayudas de hasta 8.000 euros para fomentar el autoempleo

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Ecyl, ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para impulsar el autoempleo en la Comunidad. Las ayudas, publicadas en el Bocyl, contemplan incentivos de 6.000 euros con carácter general y de 8.000 euros para las mujeres. Estas cuantías podrán incrementarse para colectivos con mayores dificultades de inserción, como menores de 30 años, parados de larga duración o personas con discapacidad, y están dirigidas a quienes se den de alta en el RETA o en su mutualidad profesional.