El DA2 se prepara para acoger unos días de diversión y arte con los talleres infantiles ‘Verano con ritmo’

Desde el próximo 14 de julio, el DA2 acogerá una serie de talleres titulados 'Verano con ritmo' que, celebrados durante seis días comprendidos entre el 14 y el 30 de julio, supondrán unas sesiones de diversión, arte y música para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

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Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, está relacionada con la exposición 'Artefactos sonoros', del artista Eduardo Balanza, que actualmente se puede visitar en el centro de arte contemporáneo de Salamanca.

Con ayuda de esta exposición y a través del dibujo, estos talleres pretenden incentivar la creatividad y hacer reflexionar sobre la propia práctica. Esto se logrará con la elaboración de composiciones plásticas de colores, texturas y formas, todo esto tomando como inspiración el órgano electroacústico experimental B71, pieza destacada de la exposición 'Artefactos sonoros'.

Así, los asistentes podrán realizar piezas colaborativas o individuales, "desbloqueando de esta manera su potencialidad expresiva", tal y como explican desde el consistorio: "De este modo, los participantes explorarán múltiples posibilidades creativas para personalizar un soporte físico, como una cinta de casete o un vinilo, vinculando la práctica con el universo del artista Eduardo Balanza".