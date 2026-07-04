La USAL colabora en el hallazgo de un posible busto del emperador Galieno en Segovia

La Universidad de Salamanca, en colaboración con la Diputación de Segovia, ha presentado recientemente un hallazgo arqueológico fruto de la última campaña de exploración dirigida por Juan José Palao Vicente, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca, y Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia. En concreto, el logro se ha llevado a cabo en el yacimiento de Confloenta, ciudad del Imperio en la Cuenca del Duero e importante nexo de comunicaciones en la Península Ibérica.

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La pieza encontrada, recuperada durante los trabajos finales de la excavación de 2025, se trata de un busto de tamaño natural, realizado en mármol, que “podría corresponder al emperador romano Galieno, mandatario que, precisamente, fue sometido al damnatio memoriae", según ha explicado Juan José Palao Vicente.

Concretamente, según explican, el busto se localizó durante la excavación del pórtico que cerraba la plaza del foro, “un aspecto que permite considerar que se trata de una obra vinculada a un espacio público monumental dentro de este complejo, quizá de exaltación pública de las imágenes del poder, fenómeno muy vinculado con el culto imperial”, subraya.

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De ser cierta la identificación, “estaríamos ante un hallazgo de vital importancia”, refiere. De hecho, la importancia de este busto “se entiende mejor si se tiene en cuenta que sólo se conservan 21 retratos atribuidos a este emperador en el conjunto de los antiguos territorios del Imperio Romano y, de confirmarse la identificación, constituiría un ejemplo excepcional dentro de la iconografía imperial hispana”.

Tras los trabajos de limpieza, restauración y del correspondiente análisis histórico-arqueológico, el busto acaba de ser presentado al público en el Museo de Segovia en el marco de la exposición «Gallienus, imagen del poder». La muestra, organizada en colaboración con la Universidad de Salamanca, podrá contemplarse hasta el próximo mes de septiembre.