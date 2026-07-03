El Ayuntamiento destina 1,2 millones para contratar a 20 jóvenes graduados de las universidades salmantinas

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, invertirá 1,2 millones de euros durante dos años para financiar la contratación de veinte jóvenes graduados de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la Universidad de Salamanca (USAL), dentro de su programa de retención del talento.

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La UPSA ya ha abierto el plazo para seleccionar a diez titulados de distintas áreas, mientras que la USAL iniciará su convocatoria el próximo 10 de septiembre, dirigida a estudiantes de máster y doctorado con excelentes expedientes académicos.