Un estudio con participación de la Universidad de Salamanca abre una nueva vía para tratar algunos de los cánceres más agresivos

Un equipo de investigadores del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS) ha participado en un estudio internacional que abre una nueva vía para mejorar el tratamiento de algunos de los cánceres más frecuentes y difíciles de tratar, como los de pulmón, colon y páncreas.

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La investigación, publicada en la revista Molecular Cancer, señala a la proteína SOS1 como una nueva diana terapéutica, es decir, un objetivo sobre el que desarrollar medicamentos capaces de frenar el crecimiento de los tumores y, sobre todo, evitar que estos desarrollen resistencia a los tratamientos actuales.

Aunque en los últimos años han aparecido terapias dirigidas contra determinadas alteraciones genéticas presentes en algunos tumores, muchos pacientes dejan de responder a estos fármacos con el paso del tiempo. El estudio concluye que actuar también sobre la proteína SOS1 podría reforzar esos tratamientos y prolongar su eficacia.

Los investigadores han revisado los avances logrados durante la última década y destacan que ya existen medicamentos experimentales dirigidos contra esta proteína que están mostrando resultados prometedores en estudios de laboratorio y en los primeros ensayos clínicos con pacientes.

Además, la investigación apunta a una nueva generación de fármacos capaces no solo de bloquear la proteína SOS1, sino de eliminarla por completo, una estrategia que podría ofrecer mejores resultados frente al cáncer.

Según los autores, el futuro del tratamiento de muchos tumores pasará por combinar diferentes terapias dirigidas para atacar el cáncer desde varios frentes y reducir las posibilidades de que la enfermedad se vuelva resistente a los medicamentos.