El vicedecano y profesor del Grado en Fisioterapia en la UPSA obtiene el primer premio nacional de Innovación Docente

El vicedecano y profesor del Grado en Fisioterapia en la UPSA, Alberto Melián obtiene el primer premio nacional de Innovación Docente en la II Convocatoria de Innovación Docente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia.

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Según informa la UPSA "el trabajo ha demostrado el potencial de la inteligencia artificial como herramienta educativa cuando se incorpora desde una perspectiva pedagógica, ética y centrada en el aprendizaje del estudiante". También han destacado que uno de los elementos más innovadores de IA-LOCOM ha sido la utilización de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Perplexity para desarrollar procesos de tutoría basados en preguntas progresivas.

Tras su implantación durante este curso, el 95,5 % de los estudiantes superaron la asignatura y la satisfacción global alcanzó una valoración de 4,77 sobre 5.