Así será la sala de disección en la que se formarán los futuros alumnos del Grado de Veterinaria en Salamanca

La Facultad Veterinaria de la Universidad de Salamanca contará con una nave como sala de disección para 32 alumnos, que estará ubicada en la parcela de la Escuela de Capacitación Agraria que se encuentra en la carretera de Carbajosa y que cuenta con 395,86 m2 construidos.

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El presupuesto base de licitación sin impuestos es de 690.939,67 euros, 829.116,80 es el valor estimado del contrato. La presentación de la oferta ya se encuentra estado de finalización desde el 22 de junio.

La adecuación de la nave consiste en distribuir una sala de disección con opción de dividirla en dos con mamparas móviles si fuese necesario, un aula de formación para 40 alumnos, una zona de preparación con zona de corte y cocedero, así como una cámara de refrigeración (5º) y otra cámara de congelación (-20º) y un cuarto de residuos.

Situación de la nave en la carretera de Carbajosa | USAL

Por otro lado, en el proyecto de ejecución de la Universidad figura que es necesario redistribuir una zona de aseos y vestuarios con ducha para ambos sexos y aseo accesible, así como una zona de taquillas. En la zona de acceso a la nave se incluye el vestíbulo, una oficina y un almacén.

Para poder llevar a cabo las obras de adecuación antes hay que llevar a cabo una serie de actuaciones como la demolición de particiones de fábrica incluida carpintería de madera existente; la retirada de carpintería metálica y vidrio de los huecos de ventana existentes, así como la demolición de todos los falsos techos de la zona de actuación en planta baja, de chimeneas de ventilación y campanas; y la retirada de cobertura de teja cerámica y tablero de rasilla de la cubierta de planta baja.

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La obra que se va a llevar a cabo es necesaria para adecuar el espacio para que los alumnos puedan desarrollar la actividad formativa en la que estudiarán la anotomía de los animales y desarrollarán prácticas quirúrgicas con mesas anatómicas, instrumental quirúrgico y sistemas de ventilación avanzados que permitan el estudio detallado de las estructuras animales.