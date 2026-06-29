La USAL impartirá el nuevo grado de Veterinaria a partir de septiembre tras el aval de la Comisión Académica

La implantación del esperado grado oficial en Veterinaria en la Universidad de Salamanca ha recibido el informe favorable de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León, lo que despeja el camino para que las clases puedan comenzar de forma oficial el próximo mes de septiembre.
Este avance se ha consolidado durante la primera reunión de la legislatura de este órgano de planificación académica, la cual estuvo presidida por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y contó con la participación de los rectores de las nueve universidades de la Comunidad.