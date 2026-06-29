La USAL impartirá el nuevo grado de Veterinaria a partir de septiembre tras el aval de la Comisión Académica

Luz verde al futuro académico salmantino

El encuentro ha servido para evaluar y dar el visto bueno a la oferta de plazas de nuevo ingreso en enseñanzas oficiales de grado, máster y doctorado de toda la Comunidad. Dentro de este paquete de medidas, la propuesta de Salamanca para incorporar los estudios de Veterinaria ha superado el principal trámite administrativo previo a la autorización definitiva que debe otorgar la Junta de Castilla y León.