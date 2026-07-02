Las Noches del Fonseca recuperan la voz de las mujeres del Siglo de Oro con Genias

La Universidad de Salamanca presenta Genias, una instalación audiovisual que recupera la voz y el legado de las escritoras del Siglo de Oro, protagonistas de una propuesta que reivindica su papel en la historia de la literatura y el pensamiento. La iniciativa forma parte de la programación de Las Noches del Fonseca y ha sido producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y con el patrocinio del Instituto de las Mujeres.

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La instalación rescata la obra de autoras como Ana Caro de Mallén, María de Zayas, Marcia Belisarda y Feliciana Enríquez de Guzmán, cuyas creaciones desafiaron las limitaciones de su época y abordaron cuestiones como la libertad, la igualdad y la resistencia frente a la opresión. Sus textos dialogan con el presente a través de la interpretación de actrices contemporáneas, estableciendo un puente entre el Siglo de Oro y el siglo XXI.