Las Noches del Fonseca recuperan la voz de las mujeres del Siglo de Oro con Genias

La Universidad de Salamanca presenta Genias, una instalación audiovisual que recupera la voz y el legado de las escritoras del Siglo de Oro, protagonistas de una propuesta que reivindica su papel en la historia de la literatura y el pensamiento. La iniciativa forma parte de la programación de Las Noches del Fonseca y ha sido producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y con el patrocinio del Instituto de las Mujeres.
La instalación rescata la obra de autoras como Ana Caro de Mallén, María de Zayas, Marcia Belisarda y Feliciana Enríquez de Guzmán, cuyas creaciones desafiaron las limitaciones de su época y abordaron cuestiones como la libertad, la igualdad y la resistencia frente a la opresión. Sus textos dialogan con el presente a través de la interpretación de actrices contemporáneas, estableciendo un puente entre el Siglo de Oro y el siglo XXI.
Durante la presentación, el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, Javier Panera, destacó que Genias "recupera la palabra de autoras que desafiaron su tiempo y de personajes femeninos que han marcado nuestra historia teatral a través de la imagen y la voz de actrices contemporáneas".