Ciudad Rodrigo mejora la imagen del Paseo de la Estación

Ciudad Rodrigo ha ejecutado la mejora del Paseo de la Estación. Según el Ayuntamiento, las cuadrillas municipales han actuado en la zona "tal y cómo estaba previsto", y han procedido al corte, desbroce y limpieza de las zonas verdes de la avenida. Asegura el equipo de Gobierno, que esta mejora ya había sido comunicada al Grupo Municipal Socialista ya que estaban previstas para esta semana y así se informó en la comisión del pasado viernes.