Adecocir quiere que la Junta incluya las pedanías de Ciudad Rodrigo dentro del programa LEADER

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo (ADECOCIR) ha remitido un escrito a la Secretaría General de Agricultura y Ganadería de la Junta en el que solicita la revisión urgente del criterio del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que excluye a la totalidad del término municipal de Ciudad Rodrigo del Programa LEADER 2023-2027.

Esta decisión, acordada por unanimidad por la Junta Directiva de ADECOCIR el pasado 30 de octubre de 2025, busca revertir una exclusión que rompe la coherencia territorial de la comarca y deja sin apoyo a zonas con una identidad y actividad puramente rural.

Publicidad Publicidad

Aseguran que en los anteriores programas de desarrollo rural, la Junta de Castilla y León aplicaba un criterio más ajustado a la realidad del territorio: se excluía el núcleo urbano principal de Ciudad Rodrigo, pero se mantenían dentro del ámbito LEADER las pedanías y entidades menores. Esta delimitación parcial permitía el impulso del empleo, el emprendimiento rural y la conservación patrimonial. Actualmente, la aplicación de la intervención 7119 del PEPAC excluye a todo el municipio por superar la barrera de los 10.000 habitantes. Sin embargo, la asociación denuncia que el criterio aplicado por la Junta de Castilla y León en nuestro territorio es distinto y mucho más restrictivo que el aplicado en otras zonas de España. En otras comunidades autónomas se han establecido criterios de delimitación más flexibles y con mejores resultados, permitiendo integrar entidades locales menores y zonas rurales de municipios que superan el límite poblacional, siempre que exista una clara identidad rural y continuidad funcional con el territorio LEADER.

Los datos demográficos y geográficos del municipio evidencian una realidad que requiere este tipo de planificación más flexible ya que el término municipal de Ciudad Rodrigo abarca aproximadamente 240 km2, siendo el más extenso de la provincia de Salamanca, el núcleo urbano principal concentra a 10.873 habitantes en apenas 3,32 km2, el resto del término municipal abarca 236,68 km2 donde residen 860 habitantes, lo que supone una densidad de población muy baja, de apenas 3,63 habitantes por km2. Aseguran que esta extensa área rural agrupa los diseminados y unidades poblacionales de Águeda, Bocacara, Ivanrey, Pedrotoro y el Arrabal de San Sebastián y que dentro de este territorio excluido también se encuentra el Polígono Industrial La Viña y otros sectores industriales en fase de desarrollo.

El escrito subraya la importancia vital de incluir las áreas industriales de Ciudad Rodrigo dentro del programa. La estricta legislación urbanística actual limita gravemente la capacidad de instalar proyectos empresariales de gran envergadura (proyectos tractores) en el suelo rústico de los municipios del entorno. Por lo tanto, el suelo industrial de Ciudad Rodrigo se presenta como la única alternativa viable para acoger a emprendedores y empresas que dinamizan económicamente a toda la comarca.

"No podemos permitir que una línea en un mapa, trazada desde un despacho, frene el desarrollo de nuestros pueblos y polígonos. Dejar fuera a las pedanías y al suelo industrial de Ciudad Rodrigo es cortarle las alas a emprendedores y proyectos que son vitales para fijar población y crear empleo en nuestra comarca. Si en otras comunidades autónomas se aplican criterios lógicos y flexibles que benefician al mundo rural, en Castilla y León también se puede y se debe hacer", ha asegurado Buenaventura Montero, presidente de la Asociación.

Por todo ello, piden que se apruebe una excepción en la delimitación territorial que incluya en el LEADER a las zonas rurales, pedanías y áreas industriales de Ciudad Rodrigo, que se permita la elegibilidad de proyectos tractores y de servicios situados en el núcleo urbano principal, siempre que su impacto beneficie de forma mayoritaria a los pueblos rurales de la comarca y ofrezcan alternativas a emprendedores frenados por limitaciones de planeamiento urbanístico y que se habiliten mecanismos para financiar actuaciones de cooperación o proyectos estratégicos de impacto comarcal ubicados en Ciudad Rodrigo, evitando el "efecto frontera" que actualmente penaliza a todo el territorio.