Un turismo golpea a una anciana en el paseo de la Estación de Béjar

Una mujer de avanzada edad ha resultado herida al ser golpeada por un turismo en la mañana de este lunes en el núcleo urbano de la localidad de Béjar.
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El siniestro, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ha tenido lugar a las 8:06 horas en el paseo de la Estación de Béjar, tal y como ha informado la propia Policía Local.
De hecho, han sido los agentes quienes han pedido asistencia sanitaria para la mujer golpeada por el turismo. Por este motivo, hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario en una ambulancia.