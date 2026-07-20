Un turismo golpea a una anciana en el paseo de la Estación de Béjar

Una mujer de avanzada edad ha resultado herida al ser golpeada por un turismo en la mañana de este lunes en el núcleo urbano de la localidad de Béjar.

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El siniestro, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ha tenido lugar a las 8:06 horas en el paseo de la Estación de Béjar, tal y como ha informado la propia Policía Local.