Un motorista, trasladado en helicóptero al Hospital de Salamanca tras sufrir una caída en la SA-220, en El Cabaco

Un motorista resultó herido en la mañana de este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera SA-220, a la altura del kilómetro 54, en el término municipal de El Cabaco.

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El aviso del accidente se recibió a las 10:05 horas. Según la información facilitada al servicio de emergencias, el herido es un varón joven que se encontraba consciente tras la caída.