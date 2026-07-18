Un motorista, trasladado en helicóptero al Hospital de Salamanca tras sufrir una caída en la SA-220, en El Cabaco

Un motorista resultó herido en la mañana de este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera SA-220, a la altura del kilómetro 54, en el término municipal de El Cabaco.
El aviso del accidente se recibió a las 10:05 horas. Según la información facilitada al servicio de emergencias, el herido es un varón joven que se encontraba consciente tras la caída.
Hasta el lugar del siniestro fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una ambulancia de soporte vital básico.