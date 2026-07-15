Proyecto Hombre propone mejoras en la atención a las personas con adicciones en prisión

El presidente de la Asociación Proyecto Hombre y de Proyecto Hombre Salamanca, Manuel Muiños Amoedo, ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar los principales retos de la atención a las personas con problemas de adicción en los centros penitenciarios y compartir propuestas dirigidas a mejorar su tratamiento y favorecer una reinserción social más efectiva. En el encuentro también participó Elena Carrizo, miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Proyecto Hombre y directora de Proyecto Hombre Castilla-La Mancha.

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Entre las principales propuestas planteadas al Ministerio del Interior destaca la necesidad de adaptar la respuesta penitenciaria a los nuevos perfiles de personas con adicciones, cada vez más marcados por la presencia de problemas de salud mental asociados. La Asociación Proyecto Hombre también defendió la conveniencia de reforzar la atención específica a las mujeres privadas de libertad mediante recursos especializados, fortalecer la atención sanitaria en los centros penitenciarios e impulsar la formación del personal de Instituciones Penitenciarias en materia de adicciones.

Durante la reunión, Manuel Muiños presentó al ministro la labor que la Asociación Proyecto Hombre desarrolla desde hace más de tres décadas en el ámbito penitenciario, donde se ha consolidado como una entidad de referencia en la atención a personas privadas de libertad con problemas de adicción. En la actualidad, la organización interviene en 42 centros penitenciarios de 15 comunidades autónomas, ofreciendo cada año atención terapéutica y educativa a 3.746 personas. Entre ellos está el centro de Topas, en Salamanca, donde trabaja la ONG salmantina.