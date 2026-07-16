Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca exponen 'La marca del proceso' en la estación de tren.
Se trata de una muestra libre y gratuita impulsada por Adif y la Universidad compuesta por trabajos del alumnado de segundo curso de este grado.
Las muestras se van a ir renovando de forma periódica, por lo que los visitantes podrán observar un gran diversidad de obras donde los lenguajes, intereses y enfoques conviven en el aprendizaje del grabado, poniendo en valor tanto la experimentación técnica como la construcción de una mirada propia.
A través de estas obras, según indican los propios autores, "el espectador puede acercarse a un territorio donde la imagen se construye lentamente y donde cada impresión conserva las señales de su creación".