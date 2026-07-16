Uno de las obras que forma parte de la muestra 'La marca del proceso'

Se trata de trabajos realizados por alumnos del segundo curso de este grado

Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca exponen 'La marca del proceso' en la estación de tren.

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Se trata de una muestra libre y gratuita impulsada por Adif y la Universidad compuesta por trabajos del alumnado de segundo curso de este grado.

Las muestras se van a ir renovando de forma periódica, por lo que los visitantes podrán observar un gran diversidad de obras donde los lenguajes, intereses y enfoques conviven en el aprendizaje del grabado, poniendo en valor tanto la experimentación técnica como la construcción de una mirada propia.