La demora para una operación cae en Castilla y León, aunque 33.034 pacientes siguen en lista de espera

La demora media para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se situó en 101 días a fecha de 30 de junio de 2026, según el último balance de listas de espera publicado por la Junta. Son 38 días menos que al inicio del plan de choque puesto en marcha en 2022, cuando la espera media alcanzaba los 139 días.

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La lista de espera quirúrgica suma actualmente 33.034 pacientes, aunque diez de los catorce hospitales públicos de la Comunidad se encuentran por debajo de la media regional.

Por especialidades, traumatología es el área con más pacientes pendientes de una operación, con 10.479, seguida de oftalmología (6.092) y cirugía general y digestivo (5.640). Entre las tres acumulan cerca de dos tercios de los pacientes en espera.

Los procesos que más pacientes acumulan son las operaciones de cataratas, con 4.739 personas pendientes, la hernia inguinal, con 1.745, y la artrosis de rodilla, con 1.676.

Además, la Junta anuncia un nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera con el objetivo de reducir diferencias entre áreas sanitarias y mejorar los tiempos de atención.

En consultas externas hospitalarias, la espera media se sitúa en 104 días, con 205.627 pacientes pendientes de atención. En pruebas diagnósticas, las mayores demoras corresponden a las ecografías, con 109 días de espera media, y a las resonancias magnéticas, con 98 días.