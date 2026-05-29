El Partido Socialista de Salamanca exige un plan urgente a la Junta para que mejore la climatización de las aulas

El Partido Socialista de Salamanca dirige una queja a la Junta de Castilla y León, a la que exige "un plan urgente" que mejore la climatización de las aulas en todos los centros educativos de la provincia.

Publicidad Publicidad

Con el inicio del aumento de las temperaturas, la secretaria de Educación en la Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca, Erica Polo recrimina la “dejadez” del Gobierno de Mañueco a la hora de actuar en el mantenimiento y modernización de los centros educativos públicos: "Muchos colegios e institutos siguen careciendo de sistemas adecuados de climatización para hacer frente a episodios de calor extremo como los que estamos viviendo en estos días”.

A la par, señala que la Junta “lleva años desatendiendo las infraestructuras educativas públicas y hoy, alumnado y docentes, están pagando las consecuencias sufriendo temperaturas insoportables en las aulas, superiores a los 30 grados".

Publicidad