Guijo de Ávila, sin agua potable: el PSOE denuncia el abandono institucional y el PP responde

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, y la alcaldesa de Guijo de Ávila, Carmen Briz, han denunciado la grave situación que vive el municipio tras declararse el agua no apta para beber ni cocinar.

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Sanidad comunicó al Ayuntamiento que el agua solo puede usarse para higiene y limpieza. El Consistorio ha tenido que actuar de urgencia para abastecer de agua potable a los vecinos.

Desde el PSOE critican que el Ayuntamiento esté “solo” ante esta crisis. También denuncian la falta de respuesta de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

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El problema empeora en verano, donde el municipio acoge campamentos y necesita más suministro de agua. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que instalar depósitos adicionales.

David Serrada asegura que el origen de la contaminación no está en la red municipal, sino en la mancomunidad. Considera “inadmisible” que un pequeño pueblo asuma solo todos los costes y responsabilidades.

El líder socialista reclama medidas “urgentes e inmediatas” para garantizar agua potable y evitar que la situación se repita en otros pueblos salmantinos.

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El Grupo Popular de Salamanca no ha dudado en responder considerando “absolutamente inaceptables las declaraciones realizadas por el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, en relación con la situación del abastecimiento de agua en el municipio de Guijo de Ávila, en las que se habla de un supuesto “abandono institucional”. El Grupo Popular desmiente con rotundidad el abandono y denuncia que estas declaraciones suponen un intento deliberado de confundir a la opinión pública y generar alarma injustificada entre los vecinos”.