La Vellés se llena de color con su primer concurso de murales

Los tres muralistas seleccionados en el concurso de murales organizado por el Ayuntamiento de La Vellés ya están, pintura en mano, transformando las calles de la localidad en una galería de arte al aire libre. Los artistas están trabajando sobre diferentes fachadas y muros, incorporando colores y formas que dialogan con la historia de La Vellés y con su paisaje rural.

Con el fin de que los vecinos sean parte de este cambio, el Ayuntamiento ha organizado una actividad para que puedan ver como avanzan. Tendrá lugar el domingo a las 20:00 horas, en la calle Canela n.º 2. Será la oportunidad perfecta para pasear en compañía, hacer preguntas a los artistas, sacar fotografías y apoyar el arte y la cultura en el medio rural desde el propio municipio.