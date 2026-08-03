Dos motoristas heridos en sendos accidentes en Robliza de Cojos y Villares de la Reina

Dos motoristas han resultados heridos en dos accidentes ocurridos en la mañana de este lunes en la provincia de Salamanca.

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El primer suceso ha dejado una mujer herida, en un siniestro producido en la mañana de este lunes en Robliza de Cojos.

Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del Servicio 112 Castilla y León, el accidente se ha producido en torno a las 10:26 horas entre un turismo y una motocicleta, ambos han colisionado en la rotonda situada en el kilómetro 266 y que conecta la SA-211 y la N-620.

Fruto de está colisión ha resultado herida la motorista, una mujer de unos 40 años, según las primeras informaciones facilitadas por el Servicio 112 CyL.

Por este motivo, hasta el lugar se ha desplazado un equipo sanitario en una ambulancia de Sacyl, además de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Otro motorista de 60 años, herido en Villares de la Reina Casi una hora después del primer siniestro, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha notificado el segundo accidente de un motorista en la provincia de Salamanca en lo que va de mañana.

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Se trata de un varón de unos 60 años que se ha caído de su motocicleta en la rotonda que conecta las carreteras SA-605 y DSA-621.