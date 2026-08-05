Agricultura refuerza el control sobre el ibérico con un nuevo protocolo de certificación

El 1 de abril de 2027 entrará en vigor el nuevo Protocolo de Certificación del Ibérico promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata de un documento consensuado con las comunidades autónomas, el sector y las entidades implicadas que actualiza el marco de certificación para reforzar la seguridad jurídica, la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de valor.

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El nuevo protocolo sustituye al anterior tras un amplio proceso de revisión técnica y responde a la evolución del sector y a las necesidades detectadas durante los últimos años. El texto mejora la estructura y la redacción del protocolo vigente, elimina posibles ambigüedades, armoniza los procedimientos de certificación y facilita una aplicación homogénea de la Norma de Calidad del Ibérico en todo el territorio nacional.

Principales mejoras y demandas El nuevo Protocolo de Certificación del Ibérico se aplicará a partir del 1 de abril de 2027, tras un periodo transitorio de nueve meses que permitirá a las empresas y a las entidades de certificación adaptar sus procedimientos a los nuevos requisitos. Entre las principales novedades que incorpora, destacan la optimización del balance de masas mediante la utilización de los propios registros del operador; la unificación y clarificación de los procedimientos y de la frecuencia para el control y la destrucción de los precintos; el impulso a la digitalización, incorporando la gestión de las salas de despiece directamente en el sistema Ítaca para mejorar la trazabilidad y agilizar los procedimientos; una mayor flexibilidad en los plazos de gestión para adaptar el protocolo a la operativa diaria de las empresas; la armonización de los procedimientos para la gestión de incidencias comerciales, como los cambios de entidad de certificación, las retiradas de certificación o las devoluciones de producto y el refuerzo de las garantías jurídicas para los operadores, al incorporar por primera vez un plazo de apelación en caso de retirada de la certificación.

Estas mejoras permitirán disponer de un sistema de certificación más eficiente, homogéneo y transparente. Con ello se reforzará la confianza en la Norma de Calidad del Ibérico y se facilitará el trabajo tanto de las empresas como de las entidades de certificación y de las administraciones competentes.