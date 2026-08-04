El Ayuntamiento de Béjar lamenta el fallecimiento de la exconcejala Rosa Marcos Herrero

El Ayuntamiento de Béjar ha expresado este martes su profundo pesar por el fallecimiento de Rosa Marcos Herrero, quien según el Ayuntamiento, desempeñó el cargo de concejala durante la legislatura 2011-2015.

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A través de un comunicado oficial, el Consistorio ha querido recordar su etapa como integrante de la Corporación Municipal, destacando su compromiso con el servicio público y su contribución al trabajo municipal en favor de la ciudad y de sus vecinos.

En nombre de la Corporación Municipal, de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y de toda la ciudadanía, el alcalde ha trasladado sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y allegados de Rosa Marcos Herrero, a quienes ha deseado fortaleza para afrontar estos difíciles momentos.