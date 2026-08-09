A partir del pasado martes 4 de agosto, la provincia de Salamanca se encuentra fluctuando entre un riesgo muy alto y extremo de incendios forestales, según registra la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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Ante esta situación, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 recuerdan la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones.

El 1-1-2 pide precaución ante el riesgo extremo de incendios en la provincia de Salamanca

Además, a partir del próximo miércoles 12 de agosto, el riesgo de incendios forestales aumentará, según prevé la AEMET, expandiendo el riesgo extremo por gran parte de la provincia salmantina. Esta tendencia, que aumentará durante las jornadas siguientes, llegará a su punto álgido el próximo viernes 14 de agosto.