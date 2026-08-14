La colisión entre un turismo y una motocicleta deja un herido a la altura del centro de salud de La Alamedilla

A las 14:42 horas de este viernes, Salamanca ha presenciado un suceso en la Avenida de los Comuneros, a la altura del centro de salud de La Alamedilla.

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En concreto, tal y como traslada el Servicio de Emergencias de Castilla y León, la colisión entre un turismo y una motocicleta ha dejado un varón herido de unos 30 años.