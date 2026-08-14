La colisión entre un turismo y una motocicleta deja un herido a la altura del centro de salud de La Alamedilla

A las 14:42 horas de este viernes, Salamanca ha presenciado un suceso en la Avenida de los Comuneros, a la altura del centro de salud de La Alamedilla.
En concreto, tal y como traslada el Servicio de Emergencias de Castilla y León, la colisión entre un turismo y una motocicleta ha dejado un varón herido de unos 30 años.
El hombre, que presentaba lesiones en un hombro, está siendo atendido dentro del centro de salud. Además, hasta el lugar se han trasladado la Policía Local y Nacional de Salamanca; mientras que Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al edificio sanitario.