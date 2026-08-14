La colisión entre un turismo y una furgoneta deja un herido en Salamanca

A las 8:28 horas de la mañana de este viernes 14 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una alerta por un accidente de tráfico en la avenida Ruta de la Plata, a la altura del Puente Romano de Salamanca.

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Para más detalle, un turismo y una furgoneta han colisionado por alcance mientras frenaban delante de un semáforo.