La colisión entre un turismo y una furgoneta deja un herido en Salamanca

A las 8:28 horas de la mañana de este viernes 14 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una alerta por un accidente de tráfico en la avenida Ruta de la Plata, a la altura del Puente Romano de Salamanca.
Para más detalle, un turismo y una furgoneta han colisionado por alcance mientras frenaban delante de un semáforo.
Fruto del alcance, un varón de unos 30 años ha resultado herido, presentando dolores en el cuello. Por ello, una ambulancia enviada por el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl se ha personado en el lugar, mientras que también lo han hecho agentes de la Policía Local de Salamanca.