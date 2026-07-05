Sanidad ordena retirar un popular bacalao en aceite por contaminación con listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.

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La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de que las autoridades sanitarias de Andalucía detectaran la contaminación del producto.

El alimento afectado se comercializa en tarrinas refrigeradas de 130 gramos y corresponde a todos los lotes cuyo número comienza por las cifras 0532, con fechas de caducidad comprendidas entre el 10 y el 30 de julio.

Tras conocerse la incidencia, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas para garantizar la retirada de los productos afectados de los puntos de venta y evitar su consumo.

La AESAN recomienda a las personas que tengan este producto en casa que no lo consuman y lo desechen o lo devuelvan al establecimiento donde lo adquirieron.

Asimismo, recuerda que quienes hayan ingerido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, deben acudir a un centro sanitario para su valoración.

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