Un tren con destino Salamanca, parado por un incendio forestal en Navarra

Un incendio forestal declarado este domingo en Imárcoain, en el concejo del Valle de Elorz, ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias y ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria, dejando detenido un tren de larga distancia que cubre el trayecto entre Zaragoza y Salamanca, según ha recogido Europa Press.

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El fuego se originó en un campo de cereal y se extendió posteriormente a una zona de arbolado, según han informado los servicios de emergencia, que recibieron el aviso a las 16.49 horas.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos de bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, además de dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) con base en Agoncillo (La Rioja), guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Local y Policía Foral. También están colaborando tractoristas en las labores de extinción.

Por motivos de seguridad, se ha procedido al corte del suministro eléctrico de la catenaria durante la intervención. Según ha informado Adif a través de sus redes sociales, la circulación ferroviaria permanece suspendida entre las estaciones de Biurrun y Noaín tal y como ha informado Europa Press.