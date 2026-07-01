María Hernández, nuevo director general del Guijuelo

María Hernández se ha convertido en el nuevo director general y deportivo del Club Deportivo Guijuelo. El salmantino, un habitual en los banquillos charros, cuenta con una dilatada experiencia como entrenador en el propio Guijuelo, la Unión Deportiva Salamanca, el Salamanca CF UDS, el Real Ávila o el Zamora entre otros.
“Su llegada supone un importante refuerzo para la estructura deportiva del club, aportando experiencia, conocimiento y una profunda vinculación con la entidad y con el fútbol de nuestra provincia”, explican desde el club chacinero.
El equipo jamonero ha movido ficha rápidamente tras la marcha de Manuel Calleja, que duró tan solo una semana en el cargo.