María Hernández, nuevo director general del Guijuelo

María Hernández se ha convertido en el nuevo director general y deportivo del Club Deportivo Guijuelo. El salmantino, un habitual en los banquillos charros, cuenta con una dilatada experiencia como entrenador en el propio Guijuelo, la Unión Deportiva Salamanca, el Salamanca CF UDS, el Real Ávila o el Zamora entre otros.