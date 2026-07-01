Diego González ficha por el Real Ávila

Diego González es nuevo jugador del Real Ávila. El futbolista salmantino jugó la última campaña en el Bergantiños y se convierte en nuevo futbolista del equipo encarnado.

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El jugador, natural de Santibáñez de Béjar, se crió en las categorías inferiores del Guijuelo y de la UD Santa Marta y después ha jugado en Unionistas, Palencia Cristo Atlético, el primer equipo del Guijuelo, la SD Compostela y el Bergantiños.