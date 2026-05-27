Cae el techo de un garaje junto a la Cuesta de San Blas

Los bomberos de Salamanca han tenido que atender la caída de una bovedilla en la Cuesta de San Blas, un incidente que se ha producido sobre las 9:30 horas de la mañana de este miércoles, 27 de mayo, y que ha movilizado tanto al Servicio de Extinción de Incendios como a la Policía Local de Salamanca.
Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, tras producirse el derrumbe de una parte del techo, se han acercado rápidamente hasta el lugar para estudiar los posibles daños ocasionados.
Una vez dentro del garaje, han podido comprobar que no se han producido ni daños materiales ni personales, por lo que ha quedado en un simple susto. Todo podría haberse producido a causa de las humedades del lugar, realizando el jefe de servicio todas las exploraciones necesarias para conocer en profundidad si sigue siendo peligroso la estancia en el lugar.