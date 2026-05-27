Cae el techo de un garaje junto a la Cuesta de San Blas

Los bomberos de Salamanca han tenido que atender la caída de una bovedilla en la Cuesta de San Blas, un incidente que se ha producido sobre las 9:30 horas de la mañana de este miércoles, 27 de mayo, y que ha movilizado tanto al Servicio de Extinción de Incendios como a la Policía Local de Salamanca.

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Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, tras producirse el derrumbe de una parte del techo, se han acercado rápidamente hasta el lugar para estudiar los posibles daños ocasionados.

Los bomberos y la Policía Local de Salamanca en la actuación del derrumbe de un techo en la Cuesta de San Blas

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