Nuevas ayudas para los comercios minoristas de los pueblos

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado ayudas por valor de 1,1 millones de euros para promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural de la Comunidad de Castilla y León, a través del Programa de Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, según informa Agencia ICAL.

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Esta línea consta de tres subprogramas, el primero de ellos de apoyo dirigido a la permanencia de establecimientos comerciales minoristas; el segundo, de apoyo a la apertura o reforma de establecimientos comerciales minoristas; y el tercero, de apoyo a la adquisición de vehículos afectos directa y exclusivamente a la actividad comercial minorista de productos de carácter cotidiano ejercida en establecimientos comerciales.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 1,2 millones de euros y va dirigida a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Incluye el Cheque Permanencia, que ayuda con 2.000 euros a sufragar gastos corrientes en establecimientos ubicados en localidades de hasta 200 habitantes. Para poblaciones de hasta 1.000 habitantes están previstos el Cheque Apertura, que subvenciona con 5.000 euros la creación de nuevos comercios, el Cheque Reforma, que ofrece 2.000 euros para financiar actuaciones de mejora y modernización de los establecimientos, y el Cheque Vehículo, destinado a facilitar la adquisición de vehículos vinculados al desarrollo de la actividad comercial para lo que subvenciona 5.000 euros. Finalmente, con 3.000 euros de ayuda, el Cheque diversificación pretende que los bares y centros de ocio en localidades de hasta 200 euros diversifiquen su actividad mediante la venta de productos de carácter cotidiano, para gastos corrientes, incluido personal y cuotas a la Seguridad Social.

Estas ayudas, en función de la modalidad, son compatibles entre sí cuando se cumplen los requisitos establecidos, permitiendo que un mismo beneficiario pueda acceder a varias líneas en una misma convocatoria y también repetir en las siguientes que se hagan.