UPL reclama a la Junta ayudas para que los ayuntamientos puedan mantener o abrir cajeros en el medio rural

Unión del Pueblo Leonés ha reclamado medidas urgentes a la Junta de Castilla y León para dotar a los ayuntamiento de León, Zamora y Salamanca de ayudas económicas que posibiliten mantener o abrir cajeros en el medio rural, una medida que tendría un impacto positivo en 150.000 personas que viven fuera de los núcleos urbanos.

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De este modo, se persigue “salvaguardar la prestación de unos mínimos servicios bancarios en nuestro medio rural”, por lo que han registrado esta Proposición No de Ley para que sea objeto de debate en las Cortes de Castilla y León.

Así pues, UPL ha hecho hincapié en “la necesidad de tomar medidas para frenar la dinámica de cierre o ausencia de servicios financieros en el medio rural y que se conserven los existentes, así como que se fomente la prestación de servicios financieros en los pueblos mediante la instalación de cajeros automáticos”.

Del mismo modo, han recordado que hace tres años, en 2023, presentaron una PNL que se aprobó parcialmente y en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a “colaborar con todos los niveles de la Administración para la conservación y fomento de servicios financieros en el medio rural”.