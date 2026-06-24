Tres nuevos robos de cable asaltan la línea ferroviaria que enlaza Salamanca con la frontera de Portugal

Tres nuevos robos han asaltado la línea ferroviaria que conecta Salamanca con Fuentes de Oñoro, un municipio ubicado en la frontera de la provincia del Tormes con Portugal. Estos incidentes, ocurridos durante la semana pasada, se suman a los sufridos por esta misma línea de tren, que actualmente se encuentra en proceso de electrificación, a finales del mes de abril.

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Los hechos, que han sido denunciados y están siendo investigados por la Guardia Civil de Salamanca para esclarecer su autoría, han sido registrados en tres puntos de la vía férrea, a su paso por las localidades salmantinas de Carrascal de Barregas y Garcirrey.

En concreto, el primero de los municipios ha acogido dos de los incidentes, mientras que el segundo ha sido el escenario de uno de ellos, tal y como confirma la Guardia Civil a Salamanca24horas.

Estos robos, ubicados en una vía destinada únicamente al tránsito de trenes de mercancías, se suman a los dos incidentes ocurridos a finales del pasado mes de abril, que afectaron, en primer lugar, al tramo comprendido entre Barbadillo y Aldehuela de la Bóveda. El segundo, por su parte, tuvo lugar entre esta última localidad y La Fuente de San Esteban.