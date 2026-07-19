Castilla y León lidera el consumo diario de fruta entre los menores y se sitúa entre las comunidades con mejores hábitos alimentarios

Castilla y León se sitúa a la cabeza de España en consumo diario de fruta entre la población infantil y figura entre las comunidades con mejores hábitos alimentarios, según los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 analizados por la Agencia Ical.

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El 69,68 por ciento de los menores de la Comunidad consume fruta fresca todos los días, un porcentaje que supera en cerca de 17 puntos la media nacional, situada en el 52,98 por ciento, y que convierte a Castilla y León en la autonomía con mejores registros en este indicador.

La Comunidad también ocupa posiciones destacadas en el consumo de otros alimentos considerados esenciales dentro de una dieta equilibrada. El 43,93 por ciento de los menores toma verduras y hortalizas a diario, lo que sitúa a Castilla y León como la tercera comunidad con mayor consumo diario de estos productos. Además, el 41,35 por ciento consume pescado al menos tres veces por semana, el segundo mejor dato del país.

A estos hábitos se suman otros indicadores positivos. El 61,48 por ciento de los menores consume huevos tres o más veces por semana, el 68,41 por ciento carne con esa frecuencia y el 45,21 por ciento incorpora legumbres a su dieta al menos tres veces por semana.

Este patrón alimentario se refleja también en los datos de salud infantil. Castilla y León registra la segunda menor tasa de exceso de peso de España, con un 16,52 por ciento de menores con sobrepeso u obesidad, muy por debajo de la media nacional, que alcanza el 23,25 por ciento.

No obstante, la Encuesta de Salud también identifica aspectos susceptibles de mejora. Solo el 15,45 por ciento de los menores de entre uno y 14 años realiza un desayuno considerado completo, integrado por una bebida, fruta y cereales, pan o tostadas, un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional. La mayoría, un 54,39 por ciento, desayuna una bebida acompañada de cereales, pan o tostadas, mientras que un 2,5 por ciento reconoce no desayunar habitualmente.

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