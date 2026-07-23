Castilla y León se juega este jueves en el Congreso la condonación de 3.643 millones de su deuda

El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley con el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común. La medida, impulsada por el Gobierno central, busca reducir el pasivo de las regiones, abaratar sus costes financieros y darles mayor margen presupuestario, beneficiando a todas las autonomías por igual, hayan recurrido o no al Fondo de Liquidez Autonómico.

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Dentro de este plan, a Castilla y León le corresponderá una condonación de 3.643 millones de euros, lo que generará un ahorro estimado de 7,54 millones en el pago de intereses. Según la Delegación del Gobierno en la comunidad, la cuantía se ha calculado mediante criterios técnicos, objetivos y transparentes aplicados a todos los territorios.