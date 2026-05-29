Artista internacional, un recital de piano durante 24 horas y mucho teatro marcan este viernes de FÀCYL en Salamanca

Juan Antonio González Iglesias es poeta y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca. Sus diez primeros libros se encuentran reunidos en el volumen Entre las criaturas y las cosas (Visor, 2025). Ha publicado también Nuevo en la ciudad nueva (que trata de Nápoles). Es un poeta del amor, del deporte, de la naturaleza, y de la espiritualidad. Es autor del ensayo Historia alternativa de la felicidad (Penguin). Ha traducido clásicos latinos: toda la poesía de Catulo, Amores y arte de amar de Ovidio, y el Arte poética de Horacio (todos en Cátedra) y los Priapeos (Universidad de Huelva), ademas de algún autor moderno, como Stendhal (¿Quién me defenderá de tu belleza?, Pre-Textos). Ha recibido los premios: Castilla y León de las Letras, de la Crítica, Gil de Biedma, Melilla y Fundación Loewe. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés (Ceci est mon corps, Circe), al inglés (Eros is more, Alice James Books) y al alemán (Die Umarmung des einfachsten Seins, Jenior). Colabora en prensa, en El País, ABC y El Cultural.