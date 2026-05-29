Artista internacional, un recital de piano durante 24 horas y mucho teatro marcan este viernes de FÀCYL en Salamanca

El Festival de las Artes de Castilla y León 2026 está siendo el punto de encuentro favorito para muchos salmantinos, salmantinas y turistas que llegan a la ciudad para disfrutar de cada uno de los eventos que se han programado desde el pasado, 27 de mayo, con un espectacular teatro aéreo, hasta el domingo, 31 de mayo, finalizando en el Patio Chico con danza y juegos audiovisuales.
Antes de llegar ese día, darán comienzo muchas actividades durante este viernes, 29 de mayo, en el que se podrán disfrutar desde recitales de piano, hasta danzas, teatros y el gran concierto de Walls a las 22:30 horas en la Plaza Mayor de Salamanca.
Programación completa
11:00 horas - Recital de piano con “Vexations” (Vejaciones) de Erik Satié en la Hospedería de Fonseca