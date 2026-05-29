Walls se prepara para hacer temblar las 'Paredes' de la Plaza Mayor: "Me muero de ganas por mostrar este nuevo formato”

‘El día en que me olvides’. Bajo este nombre se esconde el último álbum de Ginés Paredes, más conocido como Walls, un joven artista murciano de 25 años que hará temblar este viernes la Plaza Mayor de Salamanca con motivo del Festival de Artes de Castilla y León (FACYL).
Así, a las 22:30 horas, el cantante, que cuenta con más de un millón de oyentes mensuales en una de las plataformas musicales más importantes, dará comienzo de manera oficial a su última gira en Salamanca tras la presentación de esta que se llevó a cabo en Madrid el pasado 22 de febrero: “Me muero de ganas de que toda España vea este nuevo formato”.
No es la primera vez que vienes a Salamanca. En marzo del año pasado una de las salas de la ciudad presenció un concierto suyo con la gira Luna 18 Tour. Además, este 2026, estuviste presente durante el concierto de Dani Fernández del 6 de marzo en el Multiusos Sánchez Paraíso. ¿Qué sensaciones te transmite esta ciudad y su gente cada vez que vienes?