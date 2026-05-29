Walls se prepara para hacer temblar las 'Paredes' de la Plaza Mayor: "Me muero de ganas por mostrar este nuevo formato”

La primera vez que fuimos a Salamanca nos pilló en el último tramo de la gira Luna 18 Tour, que fue el anterior disco. Ya habíamos oído hablar de esa sala, y es un lugar que considero mítica, porque tiene el camerino entre el público. Por ejemplo, tuvimos que subir al escenario pasando entre el público. En general, fue muy guerrillero, pero al mismo tiempo muy bonito, me encanta esa sala. A mí no se me caen los anillos por tocar en ningún sitio y me encantó.